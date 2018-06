Michelin, Citroën et Peugeot sur le podium de l'image de marque des entreprises

Le dernier baromètre Posternak-Ifop sur l'image de marque des entreprises industrielles fait monter Michelin, Citroën et Peugeot sur le podium.

L'automobile a de nouveau le vent en poupe. Selon le dernier baromètre trimestriel sur l'image de marque des entreprises industrielles, organisé par Posternak-Ifop, le secteur automobile gagne en image auprès des Français. Ce sondage, réalisé les 7 et 8 juin 2018 auprès d'un échantillon représentatif de la population de 1 010 personnes, fait monter haut la main Michelin sur la première marche du podium avec 82 % de bonne image de marque, en hausse de un point par rapport au précédent baromètre de mars 2018.

"Michelin, habitué à truster la première place de notre classement, ne génère que 7 % de mauvaises opinions, les deux marques de PSA à peine 10 %. L'automobile confirme qu'elle est un secteur à forte implication et une industrie synonyme d'emplois. Renault progresse également de six places et revient pour la première fois depuis mars 2016 dans le Top 10", explique Claude Posternak, auteur de l'enquête.

Le plus fort recul de ce baromètre est enregistré par la SNCF qui se classe bonne dernière, à la trentième position, avec un indice d'image de -14 %.