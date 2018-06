Marc Charpentier (One Lease) : "Nous venons d’atteindre la barre des 500 commandes"

Un peu plus d’an après son lancement par cinq anciens collaborateurs de Parcours, One Lease affiche 500 commandes de voitures au compteur. Un premier bilan positif pour Marc Charpentier, le directeur commercial du jeune acteur de la location en longue durée.

Journal des flottes. Quel bilan tirez-vous de la première année d’existence de One Lease ?

Marc Charpentier. Nous sommes parfaitement en ligne avec ce que nous avions annoncé il y a un an lors de la création de One Lease. Nous venons d’atteindre la barre des 500 commandes et des 300 véhicules livrés. Nous avons en revanche revu nos ambitions à plus long terme. L’objectif initial était de gérer entre 8 000 et 10 000 voitures à l’horizon 2021/2022. Nous souhaitons désormais peser plutôt 5 000 voitures. Avec un peu de recul, nous nous rendons compte que nous n’avons pas besoin d’aller au-delà. L’entreprise tournera très bien à ce niveau.

JDF. Comment abordez-vous la suite de votre aventure ?

MC. Nous avons investi 1,5 million d’euros dans le capital de l’entreprise avec mes quatre associés, tous des anciens de chez Parcours, moi y compris. Cela va nous permettre de faire fonctionner la machine encore une bonne année. Nous avons également accueilli en septembre dernier un sixième actionnaire, Quentin Magand, qui s’est chargé d’ouvrir une agence à Lyon. L’entreprise a ensuite embauché une personne pour le back-office. Ce n’est pas terminé puisque nous devrions achever l’année 2018 à une douzaine de collaborateurs. A terme, notre ambition est de créer un réseau d’agences comme l’a fait Parcours.

JDF. Comptez-vous faire appel à des partenaires financiers pour accélérer votre développement ?

MC. Le fait de ne pas être dirigé par une banque ou un actionnaire majoritaire est un réel atout pour One Lease. Pour autant, notre développement passera nécessairement par l’arrivée de nouveaux investisseurs. Nous devrions faire rentrer un actionnaire minoritaire fin 2018 ou début 2019. Celui-ci pourrait entrer à hauteur de 15/25 % du capital. Nous discutons actuellement avec des banques et des institutionnels. Tout le monde s’accorde à dire aujourd’hui que nous sommes en bonne voie de réussir notre aventure. Cela aiguise logiquement l’appétit des investisseurs.

JDF. Quels sont les arguments de One Lease pour attirer des clients ?

MC. Beaucoup de clients apprécient le fait de retrouver la flexibilité qui faisait la force de Parcours à ses débuts. Nous proposons des prestations sur mesure et nous simplifions la LLD pour l’utilisateur. A titre d’exemple, nous intégrons le véhicule de remplacement pendant sept jours dans tous les contrats. Nous visons un taux de satisfaction de 100 % en mettant à disposition un interlocuteur unique. Autre caractéristique de One Lease, nous livrons nous-mêmes les véhicules et nous récupérons ceux en fin de contrat. Les responsables de flottes sont friands de ce type de services. Nous sommes l’acteur qui prend du temps pour s’occuper de ses clients. Les grands acteurs ont perdu de vue ces aspects relationnels. Nous comblons un vide dans le marché qui est apparu suite au rachat de Parcours par ALD Automotive. J’ajoute que nous travaillons avec des constructeurs que l’on qualifie généralement d’alternatifs. Chez Parcours, nous étions obligés de travailler avec les principaux acteurs afin de toucher nos primes de volumes. Ce n’est pas le cas chez One Lease.

JDF. Quels types de clients ont décidé de vous faire confiance ?

MC. En tant qu’anciens de chez Parcours, nous connaissons beaucoup de grands comptes. Nous sommes allés les voir. Nous avons ainsi pu signer quatre clients qui ont plus de 400 véhicules en parc. Ceci étant dit, nous visons surtout les entreprises qui ont entre 40 et 200 véhicules.