PSA Retail lance sa vitrine Web

PSA Retail, filiale de distribution du groupe français, a lancé sa vitrine Web sur laquelle les internautes peuvent consulter toutes les offres de véhicules du réseau avec, notamment, des modules de reprise et de financement.

L’heure du digital a sonné pour PSA Retail : le distributeur, filiale du groupe automobile français, lance son site Web, vitrine des offres de véhicules du réseau de succursales. Sur ce site, l’internaute peut retrouver l’ensemble des modèles neufs, d’occasion et de démonstration disponibles dans les 106 sites et les 136 adresses commerciales de PSA Retail France. Le site est organisé autour de quatre grands onglets : acheter, vendre, entretenir et louer.

Dans l’onglet "acheter" sont proposés les véhicules avec deux modules, l’un pour le calcul du financement, l’autre pour l’estimation de la revente avec un calcul de la reprise des véhicules grâce à leur immatriculation. L’internaute peut également contacter le réseau pour demander une offre. L’onglet "vendre" concerne la démarche de reprise, tandis que celui baptisé "entretenir" permet de prendre rendez-vous en ligne. Enfin, l’onglet "louer", encore non opérationnel, pourra permettre de réserver un véhicule en location via les trois services Peugeot Rent, Rent & Smile pour Citroën et DS Rent.

Si le site vient d’être lancé en France, il sera étendu d’ici la fin de l’année à tous les autres marchés où PSA Retail opère sous son nom, avec successivement la Belgique et l’Espagne en août, l’Italie et l’Allemagne en septembre, la Suisse et l’Autriche en octobre ainsi que la Pologne et le Portugal en novembre. Le Royaume-Uni, où l'activité est déployée sous le nom commercial de Robins & Day, n’est pas concerné par cette demarche.