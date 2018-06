Le groupe VW répartit les responsabilités entre ses marques

Chacune des grandes marques VP, VW, Audi, Skoda, Seat, va être responsable d'une région pour l'ensemble d'entre elles afin de gagner en efficacité. Le directoire du groupe se concentrera davantage sur les orientations stratégiques.

"Nous répartissons les responsabilités, explique Herbert Diess, président du directoire de Volkswagen Group. Les décisions seront prises de manière beaucoup plus décentralisée et le directoire du groupe pourra se concentrer sur les grandes orientations stratégiques. Volkswagen deviendra ainsi plus rapide, plus flexible et plus efficace."

Ainsi, la marque Volkswagen va gérer l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la région subsaharienne. Seat aura la main sur l'Afrique du Nord. Audi sera le référent pour le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique à l'exception de la Chine, qui restera dans le périmètre du groupe. L'Europe n'est pas évoquée dans cette réorganisation, mais l'on peut également penser que le groupe va garder la main sur notre continent.

Skoda aura les responsabilités de la Russie et de l'Inde. La marque "devra consolider la position du groupe sur un marché indien en pleine croissance avec le projet 'INDIA 2.0', et l’offensive produit des marques Volkswagen et Skoda", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Une façon pour le groupe de mieux répondre aux attentes des différents marchés. La marque responsable d'une zone devra aussi "synchroniser la stratégie du groupe pour sa région en lien avec les autres marques présentes, (..) et coordonner les activités des marques, les partenariats et l'exploitation des effets de synergie".