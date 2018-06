WYZ Group étoffe ses équipes

Afin de poursuivre sur la voie de la croissance, WYZ Group vient de créer deux nouvelles directions, et ainsi augmenter ses effectifs de 25 %.

WYZ Group l'avait annoncé : 2018 sera encore une année de croissance avec l'ouverture de nouveaux marchés en Europe pour toujours mieux répondre à ses grands comptes qui sont dans une logique paneuropéenne, comme en témoigne l'accord avec Toyota Motor Europe. Il faut dire que WYZ Group travaille notamment avec treize constructeurs, mais aussi avec des groupes de distribution.

Après l'arrivée de Geoffroy Fontaine en tant que directeur commercial France, Pierre Guirard, président-fondateur de WYZ Group, a mis sur pied, depuis le 1er juin, une direction de l'organisation et des systèmes d'information, constituée d'une équipe de treize développeurs sous la responsabilité de Fabienne Jouannet, qui est également en charge des relations avec les associés depuis deux ans. La direction des projets et de la mise en production sera chapeautée par Yann Cornec avec l'aide d'une équipe de sept personnes.

Rappelons que le siège de WYZ Group est situé à Compiègne et que le spécialiste du pneu s'appuie sur cinq filiales (WYZ France, WYZ Nordic, WYZ Belgium, WYZ Ibéria et WYZ Deutschland) pour opérer sur six marchés (France, Suède, Belgique, Espagne, Portugal et bientôt Allemagne). Après un CA de 27 millions d'euros en 2017, WZY Group vise cette année 35 millions.