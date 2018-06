Nouveau front contre le monopole des pièces de carrosserie

Suite à l'enquête de Mediapart révélant l'entente entre Renault et PSA sur les prix des pièces de carrosserie, la Feda repart au combat contre le monopole des constructeurs.

Depuis 2014, le sujet du monopole de la pièce de carrosserie semblait complètement enterré mais c'était sans compter l'article récent de Mediapart, dans lequel le créateur du logiciel de facturation utilisé par PSA et Renault, qui fait état d'une possible collusion entre les deux constructeurs pour fixer des tarifs plus élevés.

Démentie par les deux constructeurs, cette affaire aurait tout de même fait l'objet d'une enquête de l'Autorité de la concurrence, enquête refermée depuis. Mais en attendant, et comme le précisait récemment Alain Landec, président de la Feda, "cette affaire remet en lumière le dossier des pièces captives. "

Dans un communiqué, l'organisation professionnelle demande au gouvernement de légiférer rapidement vers une ouverture du marché des pièces visibles.

"La distribution multimarque de pièces détachées appelle le gouvernement à mettre fin à un monopole qui porte lourdement préjudice au consommateur, première victime des dérives révélées par la presse mais aussi à l'emploi d'une grande partie de la filière automobile", ajoute la Feda.