Opel Combo Cargo : de la charge et de l’équipement

Avec la cinquième génération du Combo Cargo, Opel se replace au cœur du marché des fourgons compacts. Le nouveau venu offre jusqu’à 4,4 m3 de volume de chargement et bénéficie d’un arsenal d’équipements, dont un indicateur de surcharge inédit sur le segment.

Opel révèle la cinquième génération de son petit fourgon, le Combo Cargo. L’utilitaire léger dont la présentation officielle est prévue le 19 septembre prochain à l’occasion du Salon de Hanovre est, à première vue, très complet. Deux versions sont au programme. Opel propose tout d’abord une version courte de 4,40 mètres bénéficiant d’un empattement de 2 785 mm, d’une charge utile de 1 000 kg et d’un volume de chargement allant de 3,3 à 3,8 m3.

On trouve ensuite une version XL pointée à 4,75 mètres de long avec un empattement de 2 975 mm, un volume de chargement de 4,4 m3 et une longueur de chargement de 3 440 mm. Cette seconde proposition est disponible en deux ou trois places avant ainsi qu’en cabine approfondie permettant de transporter jusqu’à 5 personnes. La banquette arrière peut être rabattue et il est possible de déplacer la cloison de séparation derrière les sièges avant.

Un indicateur de surcharge

Opel propose donc un dispositif intéressant qu’il est possible d’agrémenter de nombreux équipements. Le Combo Cargo peut être doté d’un indicateur de surcharge mesurant automatiquement la masse présente à bord au démarrage du moteur. Un outil inédit sur le segment. La mesure peut également s’effectuer à la demande à l’aide d’un bouton. Dans les deux cas, un signal lumineux blanc s’allume si le poids est supérieur à 80 % de la charge utile autorisée. Si le poids est supérieur à la limite, un signal orange avec un point d’exclamation s’allume.

D’autres équipements comme un girafon, une caméra de recul permanente faisant office de rétroviseur numérique, des sièges avant chauffants, une climatisation bizone, des radars d’obstacles latéraux l’anti-patinage adaptatif IntelliGrip et une panoplie d’aides à la conduite (aide au maintien dans la voie, contrôle de traction en descente, régulateur de vitesse automatique, alerte de somnolence du conducteur, reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse...) sont également au catalogue.

Les amateurs de nouvelles technologies apprécieront enfin l’écran tactile couleur de 8 pouces pouvant être couplé au choix aux offres Multimedia Radio et Multimedia NaviPro avec affichage 3D et info trafic compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto.