La demande européenne en utilitaires légers progresse en mai

Selon l’ACEA, Association des constructeurs européens d’automobiles, le marché du véhicule utilitaire léger a de nouveau connu une belle croissance en mai, dynamisée par quatre des cinq plus grands marchés.

Avec 176 445 immatriculations, le marché européen du véhicule utilitaire léger s’est accru de 4,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Avec une demande dynamisée par les principaux marchés, à commencer par l’Espagne avec un bond des immatriculations de 9,3 % à près de 20 800 unités. L’Allemagne et le Royaume-Uni se sont illustrés avec une croissance de 2,4 % et respectivement près de 23 500 et 27 400 unités, mais aussi de la France, dont la hausse s’est établit à 1,8 % et 37 400 VUL. Seule l'Italie n'a pas bénéficié de ce dynamisme, subissant un recul de 2 % soit 16 500 VUL écoulés.

Sur les cinq premiers mois de l’année, l’ACEA annonce une croissance similaire de 4,3 % soit un peu plus de 857 431 unités. Excepté le Royaume-Uni, les quatre autres marchés les plus importants en volume ont vu leur demande s’accroître. Ce qui englobe la France, avec une augmentation de 5,3 % et 192 500 VUL vendus.