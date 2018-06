Le groupe Nedey ouvre le plus grand DS Store de France

Le groupe de distribution franc-comtois inaugure ce mardi 26 juin 2018 le plus grand DS Store de France. Le site est situé à l'entrée même de l'usine historique de Sochaux, berceau du groupe PSA.

Qui d'autre que le groupe Nedey pour inaugurer ce mardi 26 juin 2018 le plus grand DS Store de France ? En effet, l'opérateur est en grande partie basé en Franche-Comté, berceau historique du groupe PSA et spécialiste de la distribution des trois marques du constructeur, qu'il a écoulées à hauteur de 3 837 VN en 2017.

"Pour nos valeurs et l'histoire industrielle de notre territoire, cet écrin est le gage de notre fidélité au constructeur", a rappelé d'ailleurs Valère Nedey, président du groupe à quelques heures d'inaugurer le plus grand DS Store de France.

Cet écrin en question s'étend sur une superficie de 450 m² et mélange "luxe, artisanat et modernité". "Afin de valoriser une véritable immersion dans l’ambiance DS, l’entrée du showroom masquée par un totem en façade principale est visible de tous. Elle permet de donner du relief à cette enceinte et apporte à l’ensemble du bâtiment une touche moderne et raffinée", a précisé Valère Nedey. Inauguré ce 26 juin, le DS Store est intégré au bâtiment de Peugeot à Montbéliard, où se situe le site historique du constructeur.

Outre les 3 837 VN distribués l'an dernier, le groupe Nedey a également commercialisé 5 368 VO dont 3 787 à particuliers pour un CA de 133 millions d'euros.