Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud, et Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler, en charge de la production et de l'approvisionnement.

Mercedes investit 600 millions d'euros en Afrique du Sud

Le constructeur allemand, dont l'usine est installée depuis 1958 en Afrique du Sud, vient d'annoncer son expansion grâce à un investissement de 600 millions d'euros.

Mercedes et l'Afrique du Sud, c'est une histoire qui dure. En effet, des modèles y sont fabriqués depuis 1958, dans l'usine de East London, au sud-est du pays. Pour que l'histoire continue, Mercedes vient d'annoncer un investissement de 600 millions d'euros pour agrandir le site qui exporte dans 84 pays.

La Classe C reste et restera le pilier de cette usine qui va voir sa superficie augmenter de 2/3. Le constructeur annonce un nouvel atelier de peinture, de ferrage, mais aussi une remise à plat de la ligne d'assemblage et de la logistique avec de nouveaux bâtiments. "Avec cet investissement de 600 millions d'euros, nous agrandissons considérablement notre usine et la préparons pour l'avenir", a déclaré Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler, en charge de la production et de l'approvisionnement.

Le dirigeant a également souligné que la marque consolidait ainsi la position de Mercedes-Benz South Africa. De quoi produire davantage que les 110 000 Classe C actuelles bien que Mercedes n'ait pas indiqué la capacité annuelle future du site qui emploie aujourd'hui 3 300 personnes.

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a fait de la relance de l'économie l'une de ses priorités, s'est félicité de l'annonce de Mercedes Benz. "Ce n'est pas un petit investissement, mais un gros investissement. (...) c'est une preuve de confiance de Mercedes Benz, qui prouve par là même que l'Afrique du Sud est une destination favorable pour les investissements", a déclaré le président du pays. "Cet investissement va dépasser les murs de cette usine. Il devrait aider des commerçants noirs qui vont rejoindre la chaîne des fournisseurs" du constructeur.

Cette annonce arrive à point nommé pour le chef de l'Etat, qui s'est engagé à attirer 100 milliards de dollars d'investissements dans les cinq prochaines années dans la première puissance industrielle du continent. (avec AFP)