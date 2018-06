Pièces auto : les Français adeptes du do-it yourself ?

Selon une récente étude menée par eBay France, 37 % des Français possédant une voiture affirment avoir acheté des pièces ou accessoires automobiles en ligne. Mieux : 40 % d’entre eux ont déjà réalisé une réparation sur leur véhicule.

Acheter ses pièces détachées en ligne ? De plus en plus de Français franchissent le pas. C’est du moins la tendance qui se dégage d’une étude réalisée en juin par OpinionWay pour eBay. Cette enquête révèle que 37 % des propriétaires de voitures déclarent avoir déjà acheté des pièces détachées ou de l’équipement automobile sur une plateforme en ligne et 26 % d’entre eux seraient prêts à passer à l’acte. Ces chiffres incitent le géant du e-commerce à en déduire que l’achat de pièces en ligne est devenu une "pratique quotidienne" pour les Français.

Autre enseignement de cette étude : le do-it yourself (DIY) semble gagner du terrain. En effet, quatre Français sur dix ont déjà réalisé des réparations eux-mêmes, qu’il s’agisse d’une vidange ou d’un changement de pièces (43 %). Mieux : 28 % des sondés l’ont fait plusieurs fois. Ces adeptes du DIY semblent être majoritairement de jeunes automobilistes puisque 58 % des automobilistes de moins de 35 ans confient avoir déjà réparé eux-mêmes leur voiture. A noter que 58 % de ces "apprentis mécaniciens" déclarent avoir déjà acheté de l’équipement en ligne.

"Nous remarquons que les Français sollicitent de plus en plus les plateformes en ligne pour entretenir ou équiper leur véhicule. [Ils] sont de plus en plus nombreux à effectuer de petites réparation", observe Sarah Tayeb, responsable des ventes chez eBay France. Ces chiffres restent toutefois à nuancer au regard des autres études publiées sur ce même sujet. En 2016, une précédente enquête réalisée par le site de vente en ligne mettait en évidence que 50 % des automobilistes avaient acheté en ligne des pneus, pièces détachées ou accessoires pour leur véhicule...

Rappelons qu’eBay a fait de la pièce automobile un de ses axes de développement prioritaires en France. En moyenne, la plateforme écoule 9 600 équipements et accessoires auto/moto chaque jour.