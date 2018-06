PSA Retail multiplie les leviers pour recruter

Afin d'achever son plan de recrutement 2018, PSA Retail est encore à la recherche de 300 collaborateurs. Sur un marché de l’emploi tendu dans la distribution, la filiale multiplie les pistes pour trouver des candidats capables d’appréhender son univers.

Ce n’est pas un secret, le marché de l’emploi dans le distribution automobile manque de candidats, alors que certains groupes de distribution mènent parallèlement une politique d’emploi dynamique. C’est le cas de PSA Retail dont le plan prévoit l’embauche de 700 collaborateurs en CDI en 2018 afin de faire face à ses objectifs de croissance.

« Depuis deux ans, PSA Retail est parfaitement rentable et entend bien le rester. Après la restructuration du réseau, nous sommes désormais dans une période où nous souhaitons développer le business et saisir les opportunités. Et ce, dans un contexte de renouvellement des gammes de nos marques », détaille Guillaume Faurie, responsable recrutements et relations écoles.

Pyramide des âges et digitalisation

Hormis la croissance des marques du groupe PSA, ce renouvellement des effectifs est aussi lié à la pyramide des âges, avec de nombreux départs à la retraite. L’occasion pour le distributeur de se tourner vers des profils plus jeunes. « Nous avons besoin de candidats en adéquation avec les formats de distribution que nous développons aujourd’hui et demain, tournés vers la digitalisation. Des profils variés, capables d’appréhender ces aspects digitaux », poursuit le responsable recrutements. Dès lors, quoi de mieux pour l’alternance et un travail avec les écoles pour recruter ce type de profil ?

« Nous avons su garder un lien avec le monde de l’apprentissage, ce qui nous préserver de difficultés à combler nos postes », reprend Guillaume Faurie. Le groupe de distribution peut en effet compter sur un vivier d’un peu plus de 400 alternants, autant en vente qu'en après-vente, soit 10 % de l’effectif total.

Une politique active avec les écoles

Sur ce marché de l’emploi automobile tendu, le distributeur fait effectivement plus que jamais le pari d’une relation pérenne avec les écoles, d’envergure nationale ou locale, et ce via le co-recrutement. Dernier exemple en date de cette stratégie, une participation à un job dating organisé par le Garac à Argenteuil. Avec un objectif : recruter par l’alternance des jeunes en cursus d’ingénieur en mécatronique pour alimenter le vivier des futurs managers après-vente. « 21 candidats étaient présents pendant cette journée job dating, pour 20 entreprise participantes… on voit bien qu’il s’agit d’une préoccupation pour toute la profession », poursuit le responsable recrutements.

Une démarche qui permet aussi au distributeur, à la création plutôt récente, de se créer une notoriété employeur. « Nous avons un véritable travail à réaliser à ce niveau. Avoir engagé des actions avec ces écoles nous fournit un flux naturel de candidatures et participe ainsi à la création de notre notoriété employeur », souligne Guillaume Faurie.

Un parcours de candidature innovant

Alors que 400 embauches ont déjà été réalisées sur les 700 prévues, le groupe de distribution multiplie les efforts pour poursuivre ses recrutements. C’est dans ce cadre que son association avec la start-up Flatcher est née. Cette plateforme permet non seulement au distributeur de créer des annonces d’emplois et de les diffuser vers les sites spécialisés mais aussi de gérer l’ensemble des CV dans un espace unique. PSA Retail met en avant une approche différenciante via cet outil, qui offre la possibilité de garder un contact avec les postulants en prônant la transparence. A chaque étape de traitement de son CV, ce dernier reçoit en effet une notification.

Le digital prend également toute sa place dans ce processus de recrutement avec des vidéos diffusées progressivement dans les prochaines semaines sur la chaîne Youtube, le LinkedIn et le Facebook PSA Retail. « Nous souhaitons marquer notre différence etoffrir une expérience différente par rapport à des job board classique. Cette politique, que nous voulons attractive, via des outils modernes, nous permet d’attirer une nouvelle génération de postulants avec les meilleurs profils possibles », conclut Guillaume Faurie.