Sixt réorganise ses activités B2B à l’international

Le loueur entend répondre aux besoins de mobilité de ses clients professionnels internationaux en adaptant son business. Son équipe de vente a été réorganisée et ses différents produits ont été regroupés.

Sixt a pour ambition de développer ses ventes à destination des clients professionnels internationaux. Le loueur procède pour cela à quelques aménagements dans son organisation. Une nouvelle équipe de vente internationale et décentralisée a notamment été mise en place.

Emmanuel Roche, qui officiait dernièrement en tant que directeur des ventes pour l’Europe du Sud chez ARI (Automotive Resources International), vient de rejoindre l’entreprise pour accompagner les clients en France, en Belgique et en Espagne. Il est basé à Paris. Heike Kammer et Florian von Klier soutiennent de leur côté les clients professionnels en Allemagne, en Autriche et en Suisse, tandis que Stuart Donnelly couvre la zone Royaume-Uni et Pays-Bas. Cette nouvelle équipe est placée sous la responsabilité directe de Vinzenz Pflanz, le vice-président en charge des ventes (B2B) du groupe.

Outre cette réorganisation, Sixt annonce le regroupement de l’ensemble de ses produits (location courte durée, réservation de transferts avec chauffeur privé, location longue durée, gestion de parc automobile…) dans le but de réduire les coûts de mobilité des sociétés. "Les besoins de mobilité des sociétés actives à l’international sont en constante évolution. Les acteurs internationaux s’appuient de plus en plus sur des solutions flexibles qui ne font par exemple pas de distinction entre les véhicules de location de courte durée et de longue durée, et qui proviennent si possible d’une seule et même source", estime Vinzenz Pflanz,