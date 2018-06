VW ouvre une usine au Rwanda

Au-delà de l'usine capable d'assembler 5 000 voitures par an, VW veut également proposer dans ce pays des solutions de mobilités.

Aussi petite soit-elle, cette usine Volkswagen sera la première du genre au Rwanda. Elle devrait être capable d'assembler (en CKD) environ 5 000 unités par an, des Polo et des Passat, selon le constructeur. Un bon signal pour le pays selon Monique Nsanzabaganwa, vice-gouverneure de la banque centrale du Rwanda : "c’est un vote de confiance pour le Rwanda. C’est bon pour la création d’emplois au Rwanda et cela fait du Rwanda un endroit propice aux services et dans le cas actuel, l’industrie" a-t-elle déclaré à Reuters.

La vente de voiture fait naturellement partie de l'équation mais les volumes ne devraient pas être importants même si le potentiel est gigantesque. En effet, si en Allemagne il y a 670 véhicules pour 1 000 habitants, au Rwanda, et plus largement en Afrique de l'Est, ce taux d'équipement est à peine de 30 pour 1 000. Seulement 200 000 véhicules auraient été immatriculés depuis 1997 selon l'organisme de recouvrement des impôts du pays.

Au-delà de ce potentiel hypothétique, VW veut aussi devenir un acteur de la mobilité dans le pays en déployant des services. "Le Rwanda est un pays jeune, moderne et digital, et de ce fait, il convient parfaitement aux nouveaux services de mobilité connectés" a déclaré Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen Group South Africa. Le dirigeant affirme même que le retour d'expérience, ici au Rwanda où les trois-quarts de la population disposent d'un téléphone mobile et d'Internet, sera bénéfique pour le déploiement futur de ses services sur d'autres marchés. L'occasion aussi pour la marque de tester un business model différent.

Le Rwanda en quelques chiffres