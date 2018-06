Ardian sur le point de s’offrir Opteven

La société française de capital investissement Ardian a entamé les démarches pour prendre le contrôle d’Opteven. Le spécialiste des services d’assistance routière et de garantie de la panne mécanique est détenu depuis 2014 par Capzanine.

Opteven est sur le point de changer d’actionnaire majoritaire. L’Autorité de la concurrence révèle dans une note du 26 juin 2018 avoir reçu une "notification d’un projet de concentration conformément à l’article L.430-3 du Code de commerce, selon lequel Ardian propose d’acquérir le contrôle d’Opteven".

Ardian, anciennement Axa Private Equity, est une société française de capital investissement privé gérant plus de 70 milliards d’euros d’actifs dans le monde et revendiquant plus de 150 entreprises en portefeuille, dont LeasePlan, Innovation Group et Indigo. Elle succéderait au capital d’Opteven à Capzanine, actionnaire majoritaire depuis 2014 aux côtés d’investisseurs minoritaires tels qu’Aviva et de Finadvance.

Les dirigeants du spécialiste des services d’assistance routière et de garantie de la panne mécanique confirment le processus, mais se refusent pour le moment à tout commentaire. L’entreprise prévoit de communiquer d’ici à la fin de l’année, une fois que toutes les instances compétentes auront donné leur aval à cette opération.

Opteven fait aujourd’hui figure d’acteur majeur dans son domaine avec 450 collaborateurs et trois implantations en Europe (France, Italie, Royaume-Uni). En 2017, la société dirigée par Jean-Matthieu Biseau a réalisé un chiffre d’affaires de 133 millions d’euros, et a traité 250 000 dossiers d’assistance et 200 000 dossiers de prise en charge pour panne mécanique.