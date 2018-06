Motul enrichit sa gamme 8100

Pour les moteurs essence de nouvelle génération, et en particulier les moteurs turbocompressés à injection directe, Motul lance deux nouveaux produits en mesure d’apporter une réponse au phénomène de L.S.P.I.

On le sait, les moteurs Essence turbocompressés à injection directe présentent un certain risque de phénomène de préallumage sporadique dans les chambres de combustion. Ce type de combustion anormale, s’il s’apparente à un bruit métallique sporadique, peut être associé à une courte perte de puissance. Mais, surtout, ce phénomène communément appelé L.S.P.I., pour Low Speed Pre-Ignition, ou également Rumble génère des pics de pression très élevés dans la chambre de combustion pouvant mener à la destruction du piston, et au final du moteur.

Aussi, pour ses moteurs essence très récents "downsizés", équipés de systèmes d’injection directe et de turbocompresseurs (soit ceux des marques Chevrolet, Opel et Vauxhall, entre autres), GM a développé la norme dexos1 ™ GEN2 au niveau des lubrifiants. Parallèlement, la norme américaine API SN Plus couvre désormais cette exigence de L.S.P.I afin de protéger parfaitement les motorisations essence turbo à injection directe. De quoi amener Motul à enrichir sa gamme 8100 bien connue en lançant deux nouveaux produits 100 % synthèse, sous l’appellation 8100 Eco-lite.

Ainsi, les nouvelles huiles Motul 8100 Eco-lite ont été déclinées dans les grades de viscosité 5W-30 et 0W-20, avec évidemment une basse et très basse viscosité HTHS (pour High Temperature High Shear) : respectivement ≥ 2.9 mPa.s. et ≥ 2.6 mPa.s.

Outre le fait d’être toutes deux positionnées "Fuel Eco" avec à la clé des économies d’énergie notables, elles ont pour points communs de répondre aux normes API SN Plus, ILSAC GF-5 (basée sur l’API SN) et GM dexos1 ™ GEN2, cette dernière imposant également au lubrifiant une stabilité thermique et une grande résistance à haute température afin de supprimer les résidus de combustion. En outre, elles sont conjointement recommandées pour les moteurs essence Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, etc.