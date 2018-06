Motul inaugure un centre de R&D au Japon

Afin d’asseoir sa présence à l’international et en particulier dans la région Asie-pacifique, l’Indépendant d’Aubervilliers vient d’inaugurer, en présence de 60 invités, un nouveau département R&D à Kawasaki, au Japon, non loin de Yokohama. C'est la première fois qu'un fabricant de lubrifiants indépendant installe un laboratoire dans ce pays.

Déjà présent dans plus de 160 pays, dont la région Asie-Pacifique depuis 2002, Motul n’a jamais caché son objectif de déploiement à l’international. Parallèlement, figure l’aspect technique. Depuis 165 ans, l’IG d’Aubervilliers s’est engagé à figurer constamment à la pointe de l’évolution technologique afin d’anticiper les prochaines générations de lubrifiants moteurs. Dans cette logique, l’entreprise française vient d’inaugurer en présence de 60 invités (partenaires, représentants de teams, etc.) un tout nouveau département Recherche & Développement à Kawasaki, au Japon, non loin de Yokohama.

Situé dans une zone dans laquelle figurent de nombreuses entreprises internationales, renforçant par là l’engagement fort de la marque à vouloir se déployer à l’international, ce laboratoire se positionne à ce jour comme le seul laboratoire d’un fabricant de lubrifiants indépendant à être implanté au Japon. Conçu au départ pour accueillir une dizaine de chercheurs, le laboratoire Motul pourra facilement augmenter son effectif pour des besoins futurs.

Partie intégrante du secteur Recherche & Développement global de la marque en matière de fluides et lubrifiants, secteur dans lequel figure en premier lieu le laboratoire historique de Vaires-sur-Marne (77), ce laboratoire japonais aura la capacité de réaliser des projets confidentiels et stratégiques, en particulier avec les constructeurs partenaires, avec à la clé une meilleure flexibilité et qualité de service sur le plan technique.

Outre son activité relative au secteur du tourisme, le laboratoire Motul sera également en mesure de réaliser un travail minutieux sur les huiles expérimentales développées en petites quantités, et intimement liées aux activités compétition tel que le MotoGP, le Super GT ou les 24 Heures du Mans (autos et motos). A ce sujet, il convient de saluer à sa juste valeur la 3e place en LMP1 de l’équipe partenaire Rebellion Racing, rang obtenu dans la Sarthe à la mi-juin derrière les inaccessibles Toyota.

Bref, bien au-delà de l’aspect compétition, et ceci sachant que Motul est aussi profondément ancré dans le secteur industriel, certaines capacités de recherches seront attribuées à ces champs d’application, relativement vastes. Par ailleurs, des collaborations avec des universités et des instituts de recherches ont été établies dans le but d’aider Motul à se développer dans le domaine de l’innovation et de l’authenticité.