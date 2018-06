Catalogue Matériels et Equipements Unil Opal

L’entreprise de Saumur vient de lancer la version réactualisée de son catalogue Matériels et Equipements. Une 7ème version très moderne, à même de répondre aux attentes des professionnels.

Pour les professionnels de la lubrification, Unil Opal vient de sortir la nouvelle version de son catalogue Matériel et Equipements. Au fil de ses 32 pages fonctionnelles (la référence produit figurant clairement sous le descriptif) et fort bien illustrées, le professionnel découvrira la gamme de distributeurs d’huile ou de graisse, bacs de rétention (de 1 à 4 fûts), fontaines de nettoyage, enrouleurs, déshuileurs, récupérateurs d’huile (par gravité ou par gravité et aspiration), cuves de stockage, savons et absorbants, etc.

Ainsi, à titre d’exemple, au chapitre Matériel pour l’huile figure une nouvelle pompe grand débit. Il s’agit d’une pompe pneumatique avec pression d’huile grand débit, à double effet pour la distribution d’huile dans les installations de longueur moyenne, y compris en cas de distribution simultanée sur des postes multiples. A noter que cette pompe convient à la fois aux cuves et aux fûts, ces derniers étant particulièrement prisés des agents de marque et autres MRA.

En outre, le nouveau catalogue Unil Opal donne la part belle à la gamme de produits Macnaught pour lesquels l’entreprise de Saumur assure la distribution exclusive sur le territoire. De qualité professionnelle reconnue, ces produits bénéficient d’une garantie de cinq ans, gage d’une durée de vie optimum. Il en va ainsi, notamment, des kits d’alimentation d’air et autres enrouleurs pour huile, air et eau.