Igol plébiscite (aussi) la préconisation par la plaque

A l’instar de la concurrence directe et en particulier de Motul à l’origine de la démarche, Igol lance son outil de préconisation par la plaque d’immatriculation.

Après une refonte totale de son site Corporate en début d’année, Igol complète son offre de services avec un système de préconisation en ligne plus performant et plus précis. En effet, dans un contexte où le nombre de modèles augmente chaque année côté constructeurs, où les gammes de produits sont de plus en plus étendues et où les véhicules nécessitent une approche plus pointue eu égard à leurs performances, les clients ont besoin d’être guidés et conseillés afin d’utiliser le produit le mieux adapté à leurs besoins.

Aussi, dans le cadre des opérations de vidange effectuées en atelier, l’IG d’Amiens met donc à disposition de ses clients deux systèmes de préconisation en ligne disponibles 24h/24. En ce sens, le système de recherche par la marque et le modèle du véhicule (véhicules particuliers, véhicules utilitaires, poids lourds, motos, machines agricoles et de travaux publics…) a été revu pour une approche plus intuitive et plus efficace.

En complément, les clients Igol bénéficieront désormais d’un accès exclusif visant à obtenir une recommandation produit en indiquant la plaque d’immatriculation des véhicules légers. De quoi doubler les chances de trouver le bon produit ! Parallèlement, le site Igol (www.igol.com) demeure intégralement disponible en français et anglais. De là, il offre toujours trois fonctions essentielles : un accès à toutes les fiches produit détaillées, la mise à disposition des fiches techniques et des fiches de données sécurité, le téléchargement possible de tous les visuels des produits.