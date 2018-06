Yacco combat le préallumage

A l’instar de Motul, l’IG de Rueil-Malmaison lance un nouveau lubrifiant destiné à combattre le phénomène de préallumage dans la chambre de combustion des véhicules essence de nouvelle génération.

Le phénomène de préallumage sporadique (L.S.P.I.) dans la chambre de combustion des moteurs essence de nouvelle génération est également d’actualité chez Yacco. En ce sens, l’I.G. de Rueil-Malmaison a développé de nouveaux produits, notamment pour Opel et PSA, dans la mesure où la nouvelle homologation PSA 2016 (PSA 22.90) prend en compte le dit phénomène L.S.P.I. "Au niveau de la formulation, la démarche consiste à modifier le complexe d’additifs afin de réduire le phénomène, précise Eric Candelier, président de Yacco SAS. Une chimie auparavant non utilisée dans les spécifications propres au diesel."

Ainsi, la nouvelle huile Yacco Lube GDI 5W30 dispose d’une formulation utilisant des détergents contenant du magnésium, ceci par rapport à l’utilisation exclusive de détergents à base de calcium. Et pour cause. Dans le cas de la nouvelle homologation PSA, celle-ci fait état d’un pourcentage maximum de calcium de 1400 ppm, pour une somme calcium-magnésium de 17000 ppm.

Plus globalement, ce lubrifiant 100 % synthétique est recommandé pour la lubrification des moteurs essence lorsque le constructeur préconise l’utilisation d’une huile moteur SAE 5W-30 API SN, API SN-RC (Resource Conserving), ILSAC GF-5 ou GM-dexos1 Gen 2. Dotée de modificateurs de friction pour améliorer les économies de carburant, cette huile participe au nettoyage du moteur afin de réduire son usure, et donc d’augmenter sa durée de vie. De plus, elle est rétro-compatible, c’est-à-dire également adaptée à la lubrification des moteurs essence plus anciens. Sur le plan commercial, la nouvelle Lube GDI 5W30 est disponible (également hors France) en 1L, 2L, 4L et fût de 208L.