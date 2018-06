IESPM donne les clés du prélèvement

Dans le cadre de l’analyse d’huile moteur, le laboratoire de Verneuil-sur-Avre (27) prodigue ses conseils sur les ingrédients d’un prélèvement dans les règles.

Aujourd’hui largement connue et reconnue dans le cadre de la maintenance des véhicules en circulation (VL, VUL, PL…), l’analyse d’huile moteur permet de détecter des éventuelles anomalies et de planifier des actions de maintenance au bon moment pour éviter les pannes. En particulier, l’analyse d’huile contribue indéniablement à assurer le bon fonctionnement des flottes de véhicules et à optimiser les budgets de maintenance.

Reste que, pour des résultats d’analyses fiables et des diagnostics précis et exploitables, encore faut-il respecter les bonnes pratiques en matière de prélèvements. Etape essentielle pour que l’échantillon prélevé soit représentatif, le prélèvement requiert vigilance et méthode. En ce sens, IESPM, le laboratoire indépendant de Verneuil-sur-Avre spécialisé dans l’analyse d’huile, n’hésite pas à livrer quelques conseils élémentaires…

Ainsi, outre la traditionnelle protection (gants, lunettes) pour éviter d’éventuelles projection de fluide et l’inspection de l’environnement autour du véhicule, IESPM recommande d’utiliser le matériel de prélèvement fourni par le laboratoire, notamment pour éviter tout risque d’incompatibilité et de pollution de l’échantillon. Partant de là, il existe plusieurs techniques pour prélever un échantillon d’huile. IESPM préconise la méthode par aspiration avec une pompe vampire par le puit de jauge. Ce point de prélèvement est particulièrement adapté à un prélèvement "hors vidange" car il ne nécessite aucun outillage spécifique au moteur (juste un flexible et une pompe). A défaut, il est possible d’effectuer un prélèvement lors de la vidange, à condition de bien laisser couler un volume suffisant avant de prélever.

Evidemment, pour que l’échantillon prélevé soit le plus représentatif possible de la charge d’huile en fonctionnement, la démarche doit être réalisée juste après utilisation, moteur chaud. En effet, cela permet de s’assurer que toutes les particules et les polluants ont bien été brassés dans le moteur. De même, il est préférable de prélever un volume suffisant (via un flacon de 50 ml) au milieu de la charge d’huile. En fin d’opération, il faut bien penser à identifier le flacon prélevé et indiquer toutes les informations demandées par le laboratoire (tels le type d’huile, les additifs, s’il y a eu un appoint ou encore l’aspect du moteur, etc.).

Ces données complémentaires permettront d’établir un diagnostic plus précis, et des recommandations concrètes et mieux adaptées au véhicule. Pour en savoir plus sur les techniques de prélèvements, IESPM propose des formations sur mesure. L’utilisateur peut également retrouver des tutoriels vidéo sur la chaîne YouTube d’IESPM : prélèvement à l’aide d’une pompe vampire ou à la vidange, avec des astuces et de bons conseils.