Financements auto : le crédit toujours supplanté par la LOA

Selon l’Association française des sociétés financières, le financement automobile s’est une nouvelle fois bien porté. En mai, la LOA sur les véhicules neufs a de nouveau largement emporté les faveurs par rapport au crédit.

La vitalité du financement automobile ne se dément pas au fil des mois. Selon l’ASF, le financement d’automobiles neuves s’est accru de 7,1 % en mai soit 741 millions d’euros. Dans le détail, les financements via les crédits affectés ont une nouvelle fois plongé – de 6,2 %- pour se limiter à 183 millions d’euros.

Dans le même temps, la LOA séduit encore plus d’automobilistes, avec un montant total de 558 millions d’euros, soit une croissance de 12,2 %. Cette même augmentation a été enregistrée du côté des financement en crédit des véhicules d’occasion, pour un montant de 558 millions d’euros.

La LOA sur le VO continue sa progression

Ce mois de mai a prouvé à nouveau le boom des la LOA sur les VO. Ces derniers ont bondi de 44 % pour représenter 36 millions d’euros. Une progression spectaculaire, à cependant relativiser par rapport au montant généré en LOA pour le financement de véhicules neufs (558 millions pour rappel).

Sur les cinq premiers mois de l’année, les tendances sont similaires, avec une baisse du crédit affecté pour les véhicules neufs, soit -3,7 % et 952 millions d’euros, mais une hausse pour les occasion (+12,2 % et 1,64 milliard d’euros). Pour la LOA, la croissance s’est poursuivie avec +14,9 % pour les modèles neufs et 2,76 milliard d’euros, et +55 % pour les occasions soit 176 millions d’euros.