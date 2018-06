Renault Trucks sort l’artillerie lourde électrique

Le constructeur annonce l’arrivée prochaine de trois modèles électriques dans sa gamme. Le Master Z.E. sera disponible dès 2018 tandis que les poids lourds Renault Trucks D Z.E. et Renault Trucks D Wide Z.E. arriveront courant 2019.

Renault Trucks mise sur l’électrique. Trois modèles zéro émission vont prochainement intégrer la gamme du constructeur. Sans surprise, le Master Z.E. sera de la partie, et ce dès le mois de septembre. Renault Trucks proposera à la vente la gamme complète de l’utilitaire qui se compose de quatre versions fourgon et de deux versions plancher-cabine. Rappelons que le Master Z.E. est doté d’un moteur électrique de 76 ch et d’une batterie lithium-ion de 33 kWh pour une autonomie réelle de 120 kilomètres.

La gamme sera complétée en 2019 avec deux camions électriques, le D Z.E. et le D Wide Z.E. Le premier sera disponible dans une version 16 tonnes optimisée pour les usages de distribution urbaine et de distribution sous température dirigée. Son autonomie réelle pourra atteindre 300 kilomètres avec le pack batterie de 300 kWh. Le D Wide Z.E. sera quant à lui disponible en version 26 tonnes conçue pour la collecte de déchets. Renault Trucks annonce une autonomie réelle de 200 kilomètres.

Pour la recharge, le constructeur assure que les batteries lithium-ion pourront être complètement rechargées en une à deux heures en courant continu via une prise Combo CCS de 150 kW. Pour une recharge en courant alternatif avec une prise de type industriel 380V, il faudra compter douze heures pour une batterie de 300 kWh.

Précisons enfin que ces deux camions seront fabriqués à compter du deuxième semestre 2019 dans l’usine de Blainville-sur-Orne,en Normandie.