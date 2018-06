Mobil 1 associée au succès de Toyota

Parallèlement à l’association fructueuse avec Toyota dans la catégorie reine du WEC, les couleurs de Mobil 1 ont également brillé avec son partenaire historique en GTE Pro.

Habitué au succès dans la Sarthe ces trois dernières années grâce à la Porsche 919 Hybrid, reine incontestée du LMP1, Mobil 1 vient à nouveau de connaître le bonheur de la victoire grâce au doublé réalisé par Toyota le 17 juin dernier. Au contraire des 19 tentatives précédentes (et en particulier celle de 2016 qui aura à jamais marqué les esprits), aucun pépin mécanique n’est venu cette fois entraver la marche victorieuse des deux TS050 Hybrid n°7 et 8 des équipages Conway-Kobayashi-López et Alonso-Buemi-Nakajima, ces derniers monopolisant la plus haute marche du podium. En ce qui concerne l’huile haut de gamme du groupe ExxonMobil, dont le logo apparaissait notamment sur la coque des rétroviseurs des voitures et sur les vêtements des membres de l’équipe (y compris les pilotes), il était évidemment question de lubrifier le moteur V6 2,4 L Turbo de quelque 1 000 ch conçu par TMC (Toyota Motor Corporation).

Certes moins médiatisée, mais sans doute aussi belle car acquise de haute lutte face à une concurrence à la tête de laquelle figurait surtout Ford, la victoire de l’équipage Christensen-Estre-Vanthoor sur la Porsche 911 RSR "rose" (en hommage à la 917 de 1971) n°92 engagée dans la catégorie GTE Pro, offre pourtant un très beau cadeau d’anniversaire à la marque allemande qui célèbre ses 70 ans d’existence. Là encore, Mobil 1 s’est parfaitement acquittée de son rôle en lubrifiant le Flat 6 atmosphérique 4.0 L d’environ 520 ch.

Un rôle dans la lignée d’un partenariat historique, en fait. En effet, depuis le début de leur collaboration en 1996, Porsche et Mobil 1 se sont attachés à améliorer en permanence la performance des moteurs (tant en termes d’efficacité qu’en termes de protection anti-usure), aussi bien au niveau des circuits que sur la route. Ainsi, pour ce qui est du tourisme, plus de 1,5 million de Porsche sont sorties des usines allemandes avec de l’huile moteur synthétique Mobil 1 dans leur réservoir. Avec une technologie en constante évolution à même de réduire les consommations de carburant, Mobil 1 se positionne comme l’huile moteur recommandée pour l’entretien de l’ensemble des modèles de la marque de Stuttgart.