Alphabet regroupe ses offres de location courte et moyenne durées

Le loueur longue durée a décidé de regrouper ses offres de location courte et moyenne durées dans un même produit, AlphaRent. Un large choix de véhicules récents est proposé pour une durée maximale de location de 24 mois.

Alphabet simplifie son dispositif pour les locations de véhicules de courte et moyenne durées. L’ensemble est désormais réuni dans un seul et même produit baptisé "AlphaRent". Sont éligibles à cette solution toutes les demandes de location ne dépassant pas vingt-quatre mois.

Le loueur en longue durée entend ainsi offrir plus de flexibilité à ses clients, par exemple pour les collaborateurs en période d’essai, pour pallier les retards de livraison des véhicules de fonction ou encore pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Alphabet se voit également accompagner les jeunes entreprises le temps de lancer leur activité.

Les contrats AlphaRent sont calqués sur les contrats de LLD en termes de prestations puisqu’ils incluent l’assistance, la maintenance, les pneumatiques, la couverture sinistres et le véhicule de remplacement. Les clients ont par ailleurs accès à un large choix de véhicules récents et équipés répartis dans onze segments, y compris dans l’univers des utilitaires légers.

Alphabet précise enfin que les livraisons et les restitutions sont possibles sur site, partout en France, et que les tarifs sont "clairs et sans surprise".