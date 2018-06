ZF se lance dans la production de la navette autonome e.Go Mover

Le partenariat entre ZF et e.Go Mobile prendra forme en 2019. La navette autonome qui découle du travail de développement entre l'équipementier et le constructeur allemand va entrer en production, dès l'an prochain, avec de fortes ambitions.

Valeo a Navya, Bosch a EasyMile, ZF aura désormais e.Go Moove. L'équipementier allemand a confirmé, ce 28 juin 2018, la mise en production prochaine d'une navette de transport autonome de niveau 4, née de la co-entreprise fondée avec son compatriote e.Go Mobile. Baptisée E.Go Mover, elle sera présentée plus officiellement au salon IAA d'Hanovre, en septembre.

L'homologation comme véhicule de transport de type bus autonome de niveau 4 doit être obtenue en fin d'année 2018, afin de lancer la commercialisation en 2019. e.Go Moove a dimensionné son outil de production de sorte à avoir la capacité d'assembler 10 000 exemlaires d'e.Go Mover par an. Une ambition motivée par l'engouement des sociétés de transport pour les navettes automatisées. L'usine a été aménagée à Aix-la-Chapelle, le fief d'e.Go Mobile.

Les personnes et ensuite les biens

L'accord prévoit que ZF intervienne en tant que fournisseur de systèmes. L'équipementier apporte à la fois la plateforme et la batterie de capteurs, notamment les caméras, les radars et les lidars. e.Go Mobile, qui construit par ailleurs une petite voiture électrique, e.Go Life, a fait appel à Rehau pour proposer différents types de carrosseries et d'aménagements. A noter, qu'en raison de son niveau d'automatisation de niveau 4, il existe toujours une cabine avec des commandes pour le conducteur, tenu de reprendre la main en cas de situation critique.

"Nous allons commencer par le marché du transport de personnes avant de nous ouvrir à celui du transport de biens, en 2020 ou 2021", confie Thorsten Sauren, l'expert commercial d'e.Go Mover. En priorité, la navette autonome e.Go Mover visera donc des opérateurs désireux de proposer un service mobilité en zone urbaine, notamment les banlieues des métropoles et les nouveaux quartiers en mal de solutions de transport. Le constructeur annonce une autonomie de 10 heures pour cette navette électrique et une vitesse de circulation pouvant atteindre 70 km/h.