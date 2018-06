Yespark reprend Parking Facile

La start-up Yespark a annoncé, ce 28 juin 2018, faire l'acquisition des activités d'un de ses concurrents, Parking Facile. Une croissance externe qui rapporte 50 contrats de bailleurs dans 70 villes françaises.

La concentration frappe-t-elle à la porte du secteur du stationnement ? Yespark a annoncé, ce 28 juin 2018, le rachat de la start-up Parking Facile, une plateforme de stationnement courte durée dans les parkings privés de bailleurs. Cet accord signe la première opération de croissance externe dans l’écosystème des start-up du stationnement et engage Yespark sur la voie de la consolidation.

L’acquisition des activités de Parking Facile a été financée sur les fonds propres de la jeune pousse cofondée en 2014 par Thibaut Chary et Charles Pfister. Le montant de la transaction n'a toutefois pas été communiqué. La solidité financière provient en grande partie du développement économique de la société. En moins d’un an, le périmètre couvert par Yespark est passé de 7 500 à plus 21 000 places de stationnement dans plus 1 000 parkings dans 320 communes.

Avec Parking Facile, ce volume va connaître une évolution signification. Le rachat concerne, en effet, un réseau de stationnement de plus de 200 parkings sur 70 villes. Ce sont au total 50 bailleurs qui rejoindront à cette occasion le portefeuille de partenaires de Yespark. A ce jour, la start-up bordelaise traitait avec 110 bailleurs sociaux.