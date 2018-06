Le Mondial de l'Automobile prend un virage technologique

Le rendez-vous incontournable parisien de l'auto et de la moto ajoute à sa mission historique celle de vitrine technologique de l'automobile. Mondial Tech, plénières sur l'avenir de la mobilité, CES Unveiled Paris, Laval Virtual... seront au rendez-vous !

Si le Mondial de l'automobile célèbre ses 120 ans lors de cette édition 2018, Jean-Claude Girot, commissaire général du salon fête quant à lui l'an 1 du salon nouvelle formule. "Le Mondial est sans doute le salon qui a le plus innové dans le monde, et s'est le plus transformé", explique-t-il.

Et pour cause : bien sûr les recettes classiques d'un salon automobile seront utilisées avec la présentation des nouveautés des constructeurs présents, évidemment les grands moments du Mondial ne sont pas oubliés avec la parade des 120 ans d'innovation du Mondial, le dimanche 30 septembre 2018 au coeur de Paris et un départ prévu place de la Concorde.

Mais surtout le Mondial fait le plein de nouveaux rendez-vous. Pour les professionnels, le salon débutera le 1er octobre 2018 avec la tenue d'une conférence plénière "Tomorrow in Motion", décideurs automobiles (Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault et Carlos Tavares, président du groupe PSA), spécialistes de la Tech (Gary Shapiro, président du CES de Las Vegas), ouvriront les débats sur l'avenir de l'automobile et surtout de la mobilité. Cette plénière est organisée par Valérie Hoffenberg, présidente du Connecting Leaders Club.

Mondial Tech

Du 2 au 6 octobre se tiendra également Mondial.Tech, un salon dans le salon, dont la tenue sera désormais annuelle (en 2019, Mondial Tech se déroulera pendant le salon Equip Auto). Au menu de Mondial Tech, des rendez-vous incontournables dédiés aux solutions innovantes pour l'automobile et la mobilité de demain. 64 start-up finalistes seront sélectionnées parmi 400 candidatures sélectionnées (il reste quelques places), en provenance de plus de 45 pays. Vous pourrez également retrouver le journal de l'Automobile sur Mondial Tech (Hall 7.3 de la porte de Versailles) et le 3 octobre à 13h30 lors d'une conférence sur la transformation digitale des points de vente automobiles).

Bien sûr, Mondial Tech sera le lieu idéal pour la tenue du CES Unveiled Paris durant toute la journée du 3 octobre 2018. La veille, une plénière "Reinvent The Wheel" sera également co-organisée et modérée par Valérie Hoffenberg. Le Laval Virtual (événement dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée) se tiendra tout au long de cette première semaine.

Un centre d'essais de véhicules verts au coeur de Paris

C'est le signe de la réconciliation de l'automobile et du monde politique ou tout au moins avec la mairie de Paris. Anne Hidalgo, lors d'une rencontre avec la presse et Jean-Claude Girot, avait donné son feu vert définitif à cette expérience ainsi qu'à sa présence sur le salon. Place de la Concorde, va donc se tenir le premier centre d'essais de véhicules électriques, hybrides, hydrogènes et GNV multimarques

Retrouvez toutes les informations sur Mondial Tech et sur le Mondial de l'automobile