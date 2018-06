Volkswagen, Bosch, Continental, Nvidia et Aquantia fondent l'alliance NAV

L'automatisation de la conduite passera par l'intégration de réseaux embarqués dans les véhicules. Motif pour lequel cinq industriels, dont Volkswagen, Bosch, Continental, Nvidia et Aquantia, se sont employés à fonder une alliance dédiée à la standardisation technologique.

Les chantiers ouverts par l'automatisation de la conduite sont nombreux. Parmi eux, il y a celui de la connectivité qui comprend notamment la nécessité de développer l'écosystème qui aboutira à la prochaine génération de réseau Ethernet multigigabit propre à l'automobile, soit des spécifications pour garantir l’interopérabilité, la sécurité et la fiabilité du réseau embarqué. C'est dans cette optique que les équipementiers Bosch, Continental, Nvidia se sont associés à Volkswagen et au spécialiste de l'Ethernet, Aquantia pour fonder NAV (Networking for Autonomous Vehicles), une alliance dédiée à la mise en réseau pour les véhicules autonomes.

Les missions de cette énième alliance ont été définies de la sorte : le groupe défendra le développement de l'écosystème pour la prochaine génération de réseau automobile Ethernet multigigabit ; la création des spécifications pour garantir l’interopérabilité, la sécurité et la fiabilité du réseau embarqué ; la promotion des produits et solutions conformes aux nouvelles spécifications ; l'organisation de la liaison avec les organismes réglementaires ; et l'élaboration des activités de marketing pour sensibiliser et éduquer le marché et les utilisateurs.

"Les algorithmes IA divers et redondants sont la clé de l’automatisation de niveau 5. Toutefois, le volume des données généré par de multiples types de capteurs (caméra, radar, lidar, ultrason) peut atteindre 32 To toutes les 8 heures, rappelle James Hodgson, analyste principal pour la conduite autonome chez ABI Research. Ce niveau de transfert de données nécessite de nouveaux réseaux ultra rapides, y compris l’Ethernet multigigabit. L’alliance NAV catalysera le développement d’une nouvelle génération fiable de plateforme de mise en réseau pour les voitures sans conducteurs", explique-t-il tout l'intérêt de l'initiative.