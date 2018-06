Trump priverait l'industrie européenne de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Selon une étude Euler Hermes, l'industrie automobile européenne serait potentiellement privée de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires suite aux nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump.

Euler Hermes a analysé l’impact potentiel des menaces protectionnistes américaines sur les exportations européennes.

En 2017, les exportations européennes vers les Etats-Unis ont progressé de 3% pour un montant de 370,8 milliards d'euros (7% du total des exportations européennes). Le secteur automobile est sans conteste l'un de plus importants pour les exportations européennes. L’an passé, l’automobile figurait parmi les secteurs européens qui exportaient le plus vers les Etats-Unis (48 milliards d'euros), avec les machines et équipements (66,3 milliards d'euros) et la pharmacie (47,4 milliards d'euros).

Le marché américain représente près de 11% du total des exportations de voitures européennes. Selon Ana Boata, économiste en charge de l’Europe chez Euler Hermes, "une telle hausse des taxes américaines générerait un manque à gagner d’environ 10 milliards d'euros pour l’industrie automobile européenne l’année suivant la mise en place des nouveaux tarifs, soit 1,5% du total des exportations européennes de véhicules".



L’impact global paraît limité, mais certains pays seront particulièrement affectés. Parmi eux il y a l’Allemagne (4,7 milliards d'euros de manque à gagner), le Royaume-Uni (1,8 milliard d'euros), et l’Italie (1 milliard d'euros).

La France, quant à elle, devrait être moins pénalisée (350 millions d'euros) que ses voisins. "Avec cette hausse de taxes, le coût moyen d’une voiture européenne importée aux Etats-Unis devrait augmenter d’environ 6 500 €. Cela se traduirait également par une perte de 270 000 voitures européennes exportées vers les Etats-Unis en 2018. Pour comparaison, 1,15 million de voitures européennes ont été exportées vers les USA l’an passé", poursuit Maxime Lemerle, responsable des études sectorielles chez Euler Hermes.

La Slovaquie en ligne de mire

Si le président américain met sa menace à exécution (taxer de 20 % les importations de voitures européennes), la Slovaquie, l'un des points d'ancrage européens de la production automobile serait durement touchée. Volkswagen notamment y produit toutes ses voitures à destination des USA.

"Notre ratio d'exportations automobiles outre-Atlantique vis-à-vis du PIB est le plus haut dans l'UE, et atteint jusqu'à 1,7%", indique l'Institut slovaque de politique financière (IFP) dans un rapport. "Une augmentation des droits de douane sur les importations de voitures (aux Etats-Unis) aurait le plus grand impact en Slovaquie", souligne-t-il.

Lire également : La taxe à l'importation pourrait menacer 158 000 emplois aux Etats-Unis