Le groupe Hyundai récompensé pour la fiabilité de ses véhicules

Comme chaque année, le cabinet JD Power s’est penché sur la fiabilité des véhicules vendus aux États-Unis à travers son étude IQS. Cette année, le groupe Hyundai a été mis à l’honneur en se démarquant aussi bien dans la catégorie généraliste que premium.

À travers son étude Initial Quality Study, JD Power met chaque année en lumière la fiabilité des marques automobiles vendues aux Etats-Unis et de leurs véhicules. Pour ce faire, le cabinet a décortiqué les réponses de 75 712 propriétaires et locataires de véhicules neufs, interrogés 90 jours après l’achat du véhicule sur plusieurs plans. Parmi eux, l'agrément de conduite, la performance du moteur et de la boîte ainsi que les divers problèmes de qualité rencontrés.

Du coté des marques généralistes, Kia est, comme l’année dernière, arrivé en tête du classement des marques les plus fiables, ce qui signifie que les propriétaires adeptes de la marque coréenne rencontrent moins de problèmes avec leur véhicule qu’avec toutes les autres marques généralistes (pick-up exclus). Deux modèles se sont plus particulièrement distingués, le SUV Soranto et la citadine Rio, arrivés en tête de leur catégorie respective. Hyundai s’est placé en tant que deuxième marque la plus fiable devant Ford avec son SUV compact Tucson, leader dans sa catégorie. A l’inverse, Honda, Volkswagen et Chrysler ont enregistré les pires performances dans les généralistes selon le classement JD Power.

Mais le groupe Hyundai a également été à l’honneur du côté des premium avec sa marque haut de gamme Genesis, plus fiable que Porsche et Lincoln. La marque place d’ailleurs en tête de la catégorie grandes berline sa G90. A l’inverse, Volvo, Jaguar et Land Rover se sont positionnés parmi les marques les moins fiables selon ce classement.