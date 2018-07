Faurecia récompensé par Renault

Lors des trophées fournisseurs 2018 du groupe Renault, Faurecia a reçu deux prix. L'un pour la division cockpit du futur, impliquée dans la création d'un concept-car de la marque, et l'autre pour l'excellence de sa production en Roumanie.

Après avoir été récompensé par les "German Innovation Award", Faurecia vient de recevoir de nouveaux trophées de la part du groupe Renault. L'équipementier tricolore a ainsi été primé à deux reprises lors du "2018 Groupe Renault Suppliers Event" (trophées fournisseurs 2018 du groupe Renault) dans les catégories "Innovation" et "Excellence de la production".

Le prix "Innovation" vient récompenser "la vision du cockpit du futur de Faurecia ainsi que sa contribution à la réalisation d’un démonstrateur (échelle 1) représentant l’ambition 2025 de Renault pour le véhicule urbain, autonome (niveau 4) et électrique", explique le communiqué. David Degrange, vice-président de la division Cockpit du futur de Faurecia, a déclaré : "Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de Renault qui couronne ainsi l’excellente collaboration entre nous, qui a abouti en un temps record à la mise au point d'un concept très innovant pour l'habitacle des véhicules du futur. Ensemble, nous avons créé un véritable laboratoire d'innovations fonctionnelles, adaptées aux différents cas d’usage, et permettant ainsi d’améliorer l'expérience utilisateur des prochaines générations de véhicules autonomes, connectés et électriques."

Le deuxième trophée reçu par Faurecia, dans la catégorie "Excellence de la production", est venu mettre à l'honneur l'activité "Interiors" pour l'usine de Dacia de Pitesti. "A l'avant-garde de l'initiative Industrie 4.0 du groupe, ce site produit des planches de bord, des panneaux de portes, des modules acoustiques ainsi que des coiffes de sièges pour Dacia", conclut l'équipementier.