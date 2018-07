Alibaba et Bolloré vont collaborer sur la mise en place de services d'autopartage en Chine.

Bolloré oublie Autolib en s’alliant à Alibaba

Les groupes Alibaba et Bolloré viennent de conclure un partenariat mondial dans divers domaines, dont celui de la mobilité. Une annonce qui tombe à pic pour l’industriel français pointé du doigt dans le dossier Autolib.

En échec dans le dossier Autolib, Bolloré se relance de belle manière avec la conclusion d’un partenariat avec Alibaba, le géant chinois du e-commerce. Les deux groupes ont signé un protocole d’accord actant une coopération dans les domaines du cloud, de l’innovation et de la transformation numérique, de la logistique et de la mobilité avec leurs divisions et filiales respectives.

Blue Solutions sera mis à contribution dans les projets communs de mobilité. L’idée est d’explorer avec Alibaba des opportunités de coopération dans le développement de l’autopartage en Chine. Une initiative qui permettrait à l’entreprise fondée par Jack Ma de concurrencer Didi Chuxing, le spécialiste du VTC qui a récemment noué des accords avec de nombreux partenaires, dont Volkswagen et l’Alliance Renault-Nissan, pour déployer des services d’autopartage.

Parmi les autres collaborations à l’étude, figurent le développement de solutions Internet (contrôle vocal, multimédia, navigation et conduite autonome) pour les voitures et bus électriques, la mise à disposition de systèmes de stockage d’électricité par Bolloré pour les centres de données d’Alibaba dans le monde ainsi que la fourniture par Alibaba à l’industriel français de solutions incluant des services de cloud, de big data, d’intelligence artificielle, de réseaux de diffusion de contenus et de solutions de sécurité.

Les deux groupes ont en outre décidé de partager leurs expertises et connaissances des marchés pour explorer de nouvelles opportunités commerciales, notamment en Chine, en Europe et en Afrique.