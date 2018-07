Lyreco gère sa flotte avec le logiciel Fleetwave de Chevin

Les 1 150 véhicules qui composent la flotte de Lyreco sont dorénavant gérés par le biais du logiciel Fleetwave. Une belle prise pour la filiale française de Chevin dirigée par Jean-Charles Martin.

Lyreco France annonce avoir retenu le logiciel Fleetwate édité par Chevin Fleet pour la gestion quotidienne de sa flotte. Cette dernière se compose de 700 voitures particulières et de 450 véhicules de livraison, dont 300 utilitaires légers et 150 poids lourds.

Le spécialiste de la distribution de produits et services pour l’environnement de travail, qui livre près de 61 000 colis par jour en France, précise que le logiciel qu’il utilisait jusqu’à présent ne répondait plus à ses besoins.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec ce fleuron français. FleetWave répond bien au besoin de Lyreco, qui cherche à améliorer son efficacité opérationnelle en France comme à l’international", confie de son côté Jean-Charles Martin, le directeur commercial France de Chevin.

Il s’agit assurément d’une belle prise pour la filiale française de l’éditeur anglais de logiciels. Créée mi-2016, l’entité a récemment annoncé une croissance de 50 % de son activité en quelques mois. Des clients significatifs ont été signés, à l’image de Lyreco et d’ADMR, et de nouveaux produits ont vu le jour tels que Fleetwave Core, une version du logiciel destinée aux PME, et Fleetwave Forms, une application mobile.