Hyundai, la marque généraliste gagnante en 2018

Pour Hyundai, l’année 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices : la marque coréenne a enregistré sur la première partie de l’année la plus forte progression d’immatriculations parmi les généralistes, avec une croissance rentable, plus particulièrement axée sur les particuliers et les entreprises.

Juin est venu confirmer les très bons résultats récolés chaque mois par Hyundai depuis le début de l’année. Avec 18 417 immatriculations de VP neufs, la marque a enregistré sur le premier semestre une croissance de 25 % par rapport à la même période de l’année précédente, soit une part de marché de 1,6 %. Un rythme satisfaisant à double titre, puisqu’il permet au constructeur de signer la meilleure performance parmi les marques généralistes, mais aussi de dépasser très largement celui du marché français, en hausse de 4,7 % sur le premier semestre.

L’i20 s’est imposé comme modèle best-seller de la marque avec plus de 4 800 unités, suivi du Tucson avec près de 4 600 unités et, enfin, pour fermer ce Top 3, le Kona avec 3 518 exemplaires. Par ailleurs, le cumul des commandes à fin juin a affiché une hausse de 30 % par rapport à 2017, soit plus de 18 500. Un volume égal à celui réalisé sur l’ensemble en 2014.

5 % des immatriculations en hybrides

Concernant la réparation par énergie, un peu plus de 5 % des immatriculations de la marque ont été réalisées en hybride sur ce premier semestre, soit 938 unités, et un volume en progression de quasiment 40 %. L’électrique a représenté 285 unités, soit une pénétration de 1,55 % dans les ventes totales du Coréen. La Ioniq, déclinée en électrique, hybride et hybride rechargeable, ainsi vu ses ventes croître de 40 %, à plus de 1 200 unités sur cette première partie d’année.

Hyundai n’a par ailleurs pas échappé au recul de ses ventes de diesel avec moins de 6 000 unités, soit un volume en recul de 14,7 % et une pénétration de 32 %. Une chute au profit de l’essence, dont les ventes ont pesé pour 11 233 exemplaires, soit près de 61 % des ventes et un volume en progression de 65 %.

Une croissance saine

Cette croissance de la marque coréenne s’est réalisée sur les trois canaux rentables, avec pas moins de 63,2 % de ses immatriculations à destination des particuliers, soit 11 652 unités, un volume en augmentation de plus de 26 %. Les sociétés et administrations ont représenté 455 unités, soit une hausse de plus de 16 %, tandis que les loueurs longue dure ont été à l’origine de 664 ventes. C’est sur ce canal que la progression du Coréen a été la plus remarquable au premier semestre avec un bond de 63 %. L’ensemble de ces canaux rentables ont représenté près de 70 % des ventes de Hyundai.

Dans le même temps, le constructeur a vu ses immatriculations à destination des loueurs courte durée croître de 38 % pour 2 068, tandis que les immatriculations en VD se sont accrues de 13 %, à plus de 3 500 unités.