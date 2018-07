LeasePlan mise sur le VO à particuliers avec CarNext

Avec sa nouvelle structure CarNext, LeasePlan met l’accent sur les ventes de voitures d’occasion à particuliers. Le loueur se dote pour cela d’un showroom en ligne et de plusieurs points de vente physiques. Objectif : atteindre 50 % de ventes à particuliers d’ici à trois ans.

LeasePlan s’est fixé un objectif ambitieux. Le loueur prévoit de vendre 50 % de ses 25 000 à 30 000 véhicules arrivant en fin de contrat chaque année à des particuliers. Il se situe à ce jour aux alentours de 85 % de ventes à marchands. "Notre volonté est d’arriver à un équilibre entre ces deux mondes, celui du BtoB et celui des particuliers, d’ici à trois ans", affirme Stan Deveaux, Car Remarketing Director chez LeasePlan France.

Pour cela, le loueur en longue durée a une stratégie bien définie initiée avec la création d’une nouvelle marque, CarNext. "Nous sommes actuellement en phase de déploiement de cette marque dans l’ensemble des pays. Elle se compose à chaque fois d’un showroom en ligne et de sites d’exposition classiques", explique Stan Deveaux. A ce jour, LeasePlan compte quinze centres Carnext en Europe et en prévoit cinquante à l’horizon 2020.

Quatre showrooms sont d’ores et déjà opérationnels en France. Le centre VO historique de LeasePlan situé à Maurepas, en région parisienne, est désormais épaulé par les centres de Corbas (69), de Chambourcy (78), et de Cesson-Sévigné (35), respectivement inaugurés en novembre 2017, décembre 2017 et mars 2018. Le loueur prévoit d’en ouvrir un autre à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, en septembre prochain.

De la LLD de VO fin 2018

Ce site sera situé à proximité de nombreuses concessions et pourra accueillir jusqu’à 200 VO répartis sur trois niveaux. Il sera par ailleurs doté de bornes de recharge pour faciliter la revente de véhicules électriques. Stan Deveaux ajoute que "deux ou trois centres supplémentaires pourraient être ouverts en fonction des opportunités, notamment en région parisienne, dans le nord, dans le sud-ouest ou dans l’est de la France".

CarNext, c’est également un site d’exposition en ligne. Tous les véhicules d’occasion proposés à la vente en France y sont répertoriés. Les visiteurs peuvent effectuer des recherches par marques et modèles, par fourchettes de prix, par kilométrage, par année de mise en circulation, par type de carburant et de transmission, par catégorie ou encore par centre d’exposition. Pour chaque véhicule, LeasePlan propose un pack de photos et l’historique d’entretien.

"Nous ne proposons aux particuliers que les véhicules pour lesquels nous avons une traçabilité complète et nous ajouterons dès la rentrée des photos haute résolution qui permettront aux visiteurs de zoomer sur les voitures pour voir leur état exact", assure Stan Deveaux. Autres spécificités de CarNext, les prix affichés ne sont pas négociables et chaque modèle est assorti d’une garantie de douze mois. LeasePlan ajoutera une corde à son arc fin 2018 en proposant de la location longue durée de véhicules d’occasion.