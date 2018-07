La prime à la conversion est un succès

Avec 90 000 demandes depuis le début de l'année, la prime à la conversion est un succès, selon Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique.

"90 000 Français ont déjà demandé à bénéficier de ce dispositif, dont 70 % sont des ménages modestes", a affirmé Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, à l'Assemblée nationale en réponse à une question de Gilles Carrez (LR), alors que le Gouvernement s'est fixé un objectif de 100 000 primes par an.

Le dispositif semble ainsi monter en puissance, étant donné qu'entre janvier et mi-mai, 45 000 demandes de primes avaient été enregistrées, selon le ministère. Ce dispositif "a tellement bien marché que nous avons explosé (...) tous les objectifs", s'est félicité M. Hulot, interrogé sur l'impact pour les ménages de l'augmentation des prix des carburants ces derniers mois sous le double effet de la remontée des prix du pétrole et de la fiscalité.

Instauré depuis le 1er janvier, ce dispositif prévoit le versement d'une prime de 1 000 euros (2 000 euros pour les ménages non imposables) pour la mise au rebut des véhicules diesel d'avant 2001 (et d'avant 2006 pour les ménages non imposables) et des véhicules essence d'avant 1997. La prime est portée à 2 500 euros pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. (avec AFP)