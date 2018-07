Marché : les jeunes VO prennent le pouvoir

Avec un nouveau mois de juin en recul de 1,1 %, le premier semestre n'a pas rattrapé son retard et accuse un repli de 1,5 %, à 2,86 millions d'unités. Si les VO récents se portent mieux, les transactions de véhicules de plus de 5 ans ont plombé le marché.

Il faudra un deuxième semestre de très haute facture pour voir le record de l'an passé – 5,678 millions d'unités écoulées – tomber. En effet, après un nouveau mois de juin en retrait de 1,1 % et 513 475 transactions, c'est tout le premier semestre 2018 qui accuse désormais un retard de 1,5 % avec 2 865 843 unités occasion commercialisées depuis le début de l'année, soit environ 45 000 unités. Un marché en baisse, certes, mais qu'il convient de relativiser au regard des volumes très élevés.





Depuis janvier dernier, les marques françaises semblent porter à elles seules cette baisse du marché puisque, si elles totalisent 1 519 251 unités, soit 53 % du marché total, leur poids global recule aussi de 3,8 %. Principales mises en cause ? Les marques Renault et Citroën qui reculent respectivement de 4,7 % et 4,1 %, soit le double de Peugeot, -2,5 % sur la période.





Logiquement, et par le biais des vases communicants, les marques étrangères voient leurs transactions totales progresser 1,1 %, à 1 346 592 unités. Comme entrevu ces derniers mois, les vainqueurs d'hier sont également ceux d'aujourd'hui en attendant peut-être ceux de demain : Dacia (+23,1 %), Skoda (+14,5 %) et Nissan (+9 %) surperforment depuis janvier.

Marché VO juin 2018 et 1er semestre Juin 2018

21/21j. Jan. à Juin 2018

124/124j. Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 513 475 100,00 -1,1 2 865 43 100,00 -1,5 MARQUES FR. 269 360 52,46 -3,3 1 519 51 53,01 -3,8 CITROEN 59 752 11,64 -4,1 337 061 11,76 -4,1 DS 5 587 1,09 +0,1 31 186 1,09 -0,8 PEUGEOT 94 132 18,33 -2,4 530 691 18,52 -2,5 RENAULT 109 513 21,33 -3,6 618 471 21,58 -4,7 MARQUES ETR. 244 115 47,54 +1,4 1 346 92 46,99 +1,1 ALFA ROMEO 3 453 0,67 -10,4 19 359 0,68 -8,9 AUDI 20 143 3,92 -4,2 109 591 3,82 -1,9 B.M.W. 20 590 4,01 +3,1 107 210 3,74 +0,2 DACIA 9 879 1,92 +25,1 54 588 1,90 +23,1 FIAT 14 130 2,75 +0,5 79 025 2,76 -0,6 FORD 18 995 3,70 -4,8 108 399 3,78 -4,3 HYUNDAI 4 485 0,87 +4,1 26 172 0,91 +5,2 KIA 4 238 0,83 +12,0 23 778 0,83 +8,0 MERCEDES 19 681 3,83 +5,8 102 660 3,58 +4,0 MINI 6 140 1,20 +6,2 32 890 1,15 +6,1 NISSAN 14 434 2,81 +7,4 81 492 2,84 +9,0 OPEL 17 498 3,41 -3,6 100 600 3,51 -3,5 SEAT 6 929 1,35 -1,6 39 487 1,38 -0,8 SKODA 2 779 0,54 +15,2 15 763 0,55 +14,5 SUZUKI 3 784 0,74 +8,8 21 670 0,76 +6,6 TOYOTA 12 462 2,43 +5,2 71 408 2,49 +4,2 VOLKSWAGEN 39 417 7,68 +0,0 214 685 7,49 -0,6 VOLVO 2 831 0,55 +1,8 15 542 0,54 +2,2

Source AAA





Parallèlement et comme constaté ces derniers mois, les différences deviennent de plus en plus notables selon les segmentations des VO par âge. En effet, les vieux VO, la catégorie des véhicules de plus de 5 ans, n'ont plus la cote, et s'ils représentent encore la très grande majorité du marché, ils ont nettement reculé, de 4,7 %, en l'espace de six mois. Bonne nouvelle donc pour les professionnels puisque les VO de moins d'un an poursuivent leur progression (+3,5 %) accompagnés cette fois par les VO âgés de 2 à 4 ans (+7,1 %).

VO 1er semestre 2018 par âge

Age Volume Evolution (en %) De moins d'un an 271 462 +3,5 De 1 à 2 ans 204 827 +6,7 De 2 à 4 ans 356 262 +7,1 De 4 à 5 ans 162 349 +0,6 De 5 ans et plus 1 870 943 -4,7

Source AAA