"Le VO a toujours été une grande activité pour le groupe Nation"

Dans un entretien à paraître dans le prochain Journal de l'Automobile, Benoît Mercat, président du groupe Nation, fait de l'activité VO un axe majeur de développement. Il explique comment.

Benoît Mercat, nommé président du groupe Nation depuis la reprise de l'opérateur en février dernier, a accordé en exclusivité un entretien au Journal de l'Automobile, dont l'intégralité sera diffusée dans le prochain JA 1265 Spécial Top 100 groupes de distribution.





Le dirigeant s'est confié sur la reprise du groupe Nation et sur les objectifs fixés par la nouvelle direction pour rendre à cet historique opérateur parisien son lustre d'antan. Benoît Mercat souhaite notamment faire de l'activité VO un axe majeur de développement.





"Pendant quelques années, l'activité occasion a été mise en retrait car nous avions des difficultés pour acheter, notamment. Ce n'est plus le cas et, surtout, nous relançons la machine en nous positionnant sur le sourcing avec les constructeurs bien sûr, mais aussi avec des professionnels de toute part. Le VO a toujours été la grande activité du groupe et ce, pendant des années, presque quarante-cinq ans, bien avant qu'il ne devienne concessionnaire de marque. Ainsi, le groupe écoule près de 5 500 VO par an, mais avec une part dédiée aux professionnels très importante", explique-t-il.

"Au regard de notre implantation géographique, avec la logistique que cela nécessite et les différentes contraintes, je crois qu'il faut revoir notre façon de faire. Par ailleurs, je pense que nous allons mettre à profit la digitalisation du secteur, 80 % de nos ventes VOP se font par le Web, pour créer une marque, ou plutôt un label, pour l'ensemble du groupe. Nous souhaitons recréer une image forte sur le VO, proposer des véhicules spécifiques et nous différencier dans notre offre sans chercher obligatoirement des véhicules à forts volumes", a-t-il notamment confié.



Retrouvez l'entretien de Benoît Mercat dans le prochain Journal de l'Automobile, à paraître le 13 juillet prochain.