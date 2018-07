Equip Auto 2019 : de nouvelles ambitions et de nouveaux challenges

A un an de son ouverture, l’édition 2019 d’Equip Auto dévoile progressivement ses contours. S’affirmant plus que jamais comme le salon des services à la mobilité, la biennale inaugurera notamment son partenariat avec le Mondial de l’Automobile.

Après une édition 2017 constituant la première étape réussie de sa stratégie de reconquête, Equip Auto poursuit sa mue. Le salon entend toujours se positionner comme l’événement international de l’après-vente et des services à la mobilité, et a construit le programme de sa prochaine édition autour de trois axes : l’écosystème traditionnel, la digitalisation de la filière et les nouvelles pratiques de l’après-vente.

Cette nouvelle feuille de route se traduira l’année prochaine par un accord inédit avec le Mondial de l’Automobile. Ce rapprochement a pris forme autour de Mondial Tech, un espace BtoB dédié à l’avenir du transport et de la mobilité. Cet événement sera organisé chaque année, alternant entre Equip Auto et le Mondial de l’Automobile, qui accueillera sa première édition dès cette année (4 au 14 octobre).

Autre nouveauté majeure de cette édition 2019 : un espace dédié à la filière pneumatique. Equip Auto devrait en reconfigurer sa surface d’exposition pour valoriser les professionnels de la gomme. "Nous voulons en faire un salon dans le salon", confirme Jacques Mauge, président de la Fiev. Peut-on espérer un retour des manufacturiers à Paris ? Selon nos informations, les premières prises de contact ont déjà été initiées…

Equip Auto : cap vers l’Afrique !

La velléités d’internationalisation d’Equip Auto se concrétiseront, quant à elle, par l’organisation d’un colloque global dédié aux nouveaux enjeux de l’aftermarket. Organisé avec le partenariat du cabinet McKinsey & Company, cette conférence mettra en lumière les mécanismes à l’œuvre sur le marché de l’après-vente dans le monde. Les groupements de distribution internationaux (Alliance Automotive, Autodis, Nexus Automotive International, etc.) devraient être mis à contribution.

En parallèle, Equip Auto entend toujours séduire les visiteurs étrangers sur leur marché domestique. Après avoir décliné avec succès son salon en Algérie, la Fiev ambitionne désormais de l’étendre à de nouveaux pays africains, à commencer par le Maroc. Aucune date n’a été annoncée pour le moment, les organisateurs préférant rester prudents même si le projet semble déjà en route.