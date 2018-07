Amaury de Bourmont : "Citroën démarre le second semestre avec des commandes en hausse !"

Alors que les retards de livraison avaient pénalisé la part de marché de Citroën depuis le mois de janvier, la marque retrouve des couleurs en juin et se prépare à un bon second semestre 2018.

Le moral revient chez Citroën. Jusqu'à présent, les portefeuilles, qui étaient pourtant bien garnis, ne voyaient pas rapidement leur concrétisation en immatriculation, en partie à cause du succès de la nouvelle C3. "Nous commençons à retrouver des délais de livraison normaux", explique Amaury de Bourmont. "Nous estimons que nous retrouverons une situation plus classique dans les délais de livraison à la fin de cet été. Nous entrons dans le second semestre avec un portefeuille supérieur à celui de 2017".

La C3 Aircross, dans le mix de vente, retrouve également les objectifs initiaux de peser environ 20 % des commandes. Citroën, voit ainsi sur le mois de juin ses immatriculations progresser de 10,2 % essentiellement portées par la C3 et la C3 Aircross. "Nous enregistrons une hausse de notre part de marché (+1,5 point sur le segment des particuliers et 1 point de plus sur le canal des flottes", poursuit Amaury de Bourmont.

Sur le premier semestre, 54 % des immatriculations sont portées par deux modèles : C3 et C3 Aircross. "La performance de la marque est tirée par les modèles de demain, ce qui est encourageant", avance le directeur du commerce France de Citroën. La marque reste cependant en baisse au cumul (-0,6 %) pour un part de marché de 9,60%.

Toujours sur le premier semestre, la marque garde une politique très saine avec presque 49 % de ses immatriculations adressées aux particuliers (1 point de plus que la moyenne du marché). La part du BtoB atteint 17,6 %, tandis que la location de courte durée tout comme les véhicules de démonstration pèsent pour 27,4 % des cartes grises de la marque.

Nouvelle organisation pour DS France

Pour la marque DS, le mois de juin a été conforme aux objectifs. "DS enregistre la plus forte progression parmi les premium sur le mois de juin (+37,4 % et 3 160 immatriculations dont 1 316 DS 7 Crossback. 150 Stores et Salons sont déjà ouverts mais nous allons mettre en place une nouvelle organisation plus opérationelle pour les structures en France.

Cette nouvelle organisation devrait prochainement être dévoilée.