Autodistribution rachète Glass Auto Service et se renforce dans le vitrage

Déjà propriétaire de Mondial Pare-Brise, le groupement Autodistribution frappe un nouveau grand coup sur le marché du bris de glace avec l’acquisition de l’enseigne coopérative Glass Auto Service et de ses 457 adhérents.

Un an après le rachat de Mondial Pare-Brise, Autodistribution consolide ses positions sur le marché du bris de glace en mettant la main sur Glass Auto Service. L’enseigne, créée en 2003, était jusqu’à présent détenue en Sasu (société par action simplifiée unipersonnelle) par la coopérative des carrossiers de Guyenne et Gascogne, et compte 457 adhérents.

Ce rachat s’inscrit dans la continuité d’un rapprochement qui avait été amorcé dès 2008 entre les deux opérateurs. A l’époque, Autodistribution et Glass Auto Service avaient scellé un accord commercial pour accélérer le développement du réseau et lui apporter une nouvelle dynamique. Ce qui a notamment permis à 150 carrossiers AD de rallier l’enseigne. Afin de poursuivre cette collaboration, le groupement s’est donc porté acquéreur du fonds de commerce du réseau de poseurs, augmentant ainsi sa part de marché dans un secteur qui représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

"Nous sommes ravis de l’acquisition de Glass Auto Service, enseigne avec laquelle notre groupe, au travers d’Autodistribution, a des liens historiques et forts. Sur le marché français, Glass Auto Service est gage de sérieux et de qualité. Elle est présente notamment en zone rurale, ce qui permet de proposer une solution efficace de remplacement et de réparation de bris de glace. Le rachat de cette enseigne dédiée à des réparateurs indépendants va nous permettre de renforcer notre expertise et notre force de frappe sur le marché français des activités bris de glace", a déclaré Stéphane Antiglio, président d’Autodis Group, holding d’Autodistribution.

Directeur de Glass Auto Service, Elie El Khoder accompagnera de façon opérationnelle les équipes d’Autodistribution jusqu’en mars 2019 pour faciliter la transition. Marc Novick a, en parallèle, été nommé dirigeant du réseau et aura pour mission de développer l’enseigne.