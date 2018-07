Avec M, Volvo lance sa marque dédiée aux solutions de mobilité

Le constructeur sino-suédois lance une nouvelle marque, nommée "M", qui élargira les solutions de mobilité qu’il propose déjà dans le monde. Une application intuitive permettra d'accéder à la demande à des voitures et services.

Le 4 juillet 2018, Volvo a lancé une nouvelle marque à son portefeuille afin d'étoffer ses solutions de mobilité à travers le monde. Baptisée "M", cette nouvelle marque sera accessible grâce à une application intuitive. M analysera les besoins, les préférences et les habitudes de l’utilisateur afin de personnaliser la relation client.

M développe une technologie d’apprentissage brevetée qui, plutôt que de se contenter de l’informer sur le lieu où récupérer une voiture, interroge l’utilisateur sur ses besoins précis.



"Volvo Cars devient plus qu’un simple constructeur automobile. Nous sommes conscients que les consommateurs urbains nous amènent à repenser la place de l’automobile dans la société. M est l’un des volets de notre réponse. Nous évoluons pour offrir des services directement au consommateur dans le cadre de notre nouvelle mission baptisée 'Freedom to Move'", s'est félicité Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.

M sera lancée en Suède et aux Etats-Unis au printemps 2019.