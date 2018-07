De nouveaux standards pour le réseau mondial de Mitsubishi

La marque japonaise lance le déploiement de la nouvelle identité visuelle de ses points de vente. 5 000 concessions à travers le monde sont concernées.

"Drive your Ambition", c'est le thème choisi par Mitsubishi Motors pour annoncer son retour au premier plan, lequel s'est déjà concrétisé par l'entrée de la marque japonaise au sein de l'Alliance Renault-Nissan.

Mitsubishi ne perd pas de temps et annonce le déploiement de nouveaux standards visuels et architecturaux pour l'extérieur et l'intérieur de l'ensemble de ses points de vente. 5 000 concessions sont concernées à travers le monde.

Cette nouvelle identité visuelle se base sur des couleurs noires, blanches et grises accentuées par des lignes rouges sur les flancs des concessions. Quant aux showrooms, ils ont été dessinés de façon à souligner la "robustesse et le dynamisme de la marque" et pour améliorer l'expérience client. Les véhicules n'ont pour autant pas été oubliés puisque ceux-ci "seront encore mieux exposés dans ces nouvelles architectures".

"Nous déployons la nouvelle identité de nos points de vente pour donner aux clients Mitsubishi une nouvelle expérience en termes de sensations et de look mais aussi en termes de qualité de services où qu'ils se trouvent à travers le monde", a notamment déclaré Guillaume Cartier, vice-président des ventes du marketing de Mitsubishi.