Droits de douane : l’industrie allemande plaide pour un apaisement

Alors que le risque de guerre commerciale dans le secteur automobile devient réel entre les Etats-Unis et l’Europe, l’industrie allemande invite les deux parties à renoncer aux droits de douane envisagés. Une proposition également formulée par l’ambassadeur américain en Allemagne.

Les industriels allemands font entendre leur voix dans l’affaire des droits de douane qui oppose les Etats-Unis et l’Europe. La perspective de voir les automobiles européennes, et donc allemandes, taxées de 20 % en cas d’exportation aux Etats-Unis soulève un vent d’inquiétude légitime.

Pour Martin Wansleben, le directeur général des chambres allemandes de l’industrie et du commerce (DIHK), "il vaut mieux discuter d’une baisse des taxes au lieu d’aggraver la situation avec de nouveaux tarifs punitifs". Le responsable estime "judicieuse" l’issue proposée mercredi soir par l’ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, Richard Grenell, aux représentants des constructeurs allemands BMW, Daimler et Volkswagen et de l’équipementier Continental. Celui-ci a indiqué que le président Donald Trump suspendrait ses menaces d’imposer des taxes douanières sur les importations de voitures de l’Union européenne si cette dernière levait celles sur les véhicules américains.

Cet appel a semble-t-il été entendu par Angela Merkel qui se déclare aujourd’hui prête à négocier et à envisager une baisse généralisée des taxes sur l’automobile "avec tous les pays avec lesquels nous commercialisons des voitures". La chancelière a par ailleurs précisé qu’une position européenne commune sur le sujet était en cours d’élaboration.

La visite du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à Washington avant la fin du mois sera l’occasion de discuter de ce sujet particulièrement sensible. (avec AFP)