PGA va détenir d'ici quelques semaines 40 % du capital du groupe Bernard.

PGA entre dans le groupe Bernard !

Avec le retrait du groupe Alcopa de toutes activités retail en Europe, PGA reprend les 40 % de participation du groupe belge et entre ainsi dans le capital de l'entité gérée par Jean-Patrice Bernard. Une alliance stratégique, et inédite, entre le premier et le troisième groupe de distribution français.