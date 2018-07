Faurecia accélère la prise de contrôle de Parrot Automotive

Le calendrier pourrait être bousculé. Faurecia et Parrot Automotive ont trouvé un accord en vue d'anticiper l'opération de rachat. Un projet soumis à la validation des comités d'entreprise de Parrot et des autorités de la concurrence.

La pression du marché forcerait-elle à accélérer la manœuvre ? La reprise de Parrot Automotive par Faurecia pourrait en effet intervenir plutôt que prévu, à en croire une communication conjointe en date du 6 juillet 2018. Le groupe Faurecia et Parrot ont annoncé avoir finalisé un projet d’accord pour la prise de contrôle anticipée de Parrot Automotive à 100 % par l'équipementier. Une ambition soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes et qui fera également l’objet d’une consultation des comités d’entreprise de Parrot Automotive et Parrot SA.

En mars 2017, lorsque Faurecia a fait son entrée au capital de Parrot Automotive, à hauteur de 20 %, il était question de prendre le contrôle absolu à partir de 2019. L'accord fraîchement réajusté envisage de gagner du temps et de voir Faurecia détenir l'intégralité des actifs à partir du troisième trimestre 2018. Les deux groupes précisent que la valeur négociée ne changera pas pour autant. Le montant de la transaction reste celui indiqué, l'an passé, soit 100 millions d'euros.

Partenaire industriel de ZF depuis l'an passé, Faurecia vient tout juste d'accoucher de sa première concrétisation avec l'équipementier allemand, présentée le 28 juin dernier. Leur vision futuriste du cockpit s'adapte à un niveau d'automatisation de la conduite de niveau 4. Faurecia a réinventé l'interface homme-machine en disposant trois écrans sous les yeux du conducteur, mais surtout en remplaçant le volant par un joystick logé sur l'accoudoir central. "Nous l'avons fait homologuer, mais cette interface de conduite requiert un permis spécial", disait-on alors chez Faurecia.