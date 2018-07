Continental réorganise sa division pneumatiques

Christian Koetz, Philipp von Hirschheydt et Ferdinand Hoyos se voit confier de nouvelles responsabilités au sein de la division pneumatiques du groupe Continental.

Ça bouge dans les rangs de Continental. Responsable de la division remplacement des pneumatiques tourisme et utilitaires légers de la région EMEA depuis 2011, Christian Koetz (48 ans) est promu à la tête de la division CVT (Pneus pour véhicules industriels) en remplacement d'Andreas Esser (59 ans), qui reprend la direction commerciale pneus poids lourds Asie-Pacifique. Par le passé, Christian Koetz a occupé plusieurs postes à responsabilité dont, de 2006 à 2011, la vice-présidence du département central de R&D de Continental.

Autre mouvement avec la promotion de Philipp von Hirschheydt (43 ans) à la tête de la division remplacement des pneumatiques tourisme et utilitaires légers pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). PDG de Continental Pneus Andina, en Équateur, de 2012 à 2015, il était dernièrement responsable de la division remplacement des pneus tourisme et utilitaires légers pour la région APAC (Asie-Pacifique).

Tirer parti de leur grande expérience

C'est à Ferdinand Hoyos (41 ans) que revient le soin de lui succéder à ce poste. De février 2015 à fin juin 2018, Ferdinand Hoyos a occupé le poste de président-directeur général de la région Andina (Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie, Chili et Équateur). Avant d'exercer cette fonction, il a été responsable du département fusions et acquisitions, de 2006 à 2011, ainsi que du département gestion de biens immobiliers de Continental.

"L’objectif de ces changements est de tirer parti de la vaste expertise internationale et fonctionnelle acquise par ces personnes au cours de leur longue carrière pour renforcer notre équipe internationale, et parvenir ainsi à mieux répondre aux besoins de nos clients, en termes d’excellence et de rapidité, détaille Nikolai Setzer, membre du directoire de Continental et responsable de la division pneumatiques. Cet objectif est un élément important de notre stratégie 'Vision 2025' dédiée à la croissance à long terme de notre groupe."