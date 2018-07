Une meilleure maîtrise de la décote des constructeurs, la montée en gamme du parc français et le boom des SUV ont conduit à une VR en hausse.

Le véhicule d’occasion moyen en dix points

L’Argus a décliné son étude annuelle dédiée au véhicule neuf moyen au modèle d’occasion moyen, vendu par les professionnels aux particuliers. Récapitulatif des 10 caractéristiques principales de ce VO moyen, faisant écho aux 1,17 million d’unités vendues sur un marché total du VO de 5,58 millions d’exemplaires.

En 2017, le véhicule d’occasion moyen est :

1. Plus cher : son prix passe de 15 180 euros en 2016 à 15 590 euros en 2017. Pour rappel, ce prix se limitait à 13 985 euros en 2013.

2. Moins diésélisé : la part de cette énergie évolue de 76 à 68 %. Elle était de 81 % en 2013.

3. Moins ancien : le recul est certes léger, mais existant. Le véhicule d’occasion moyen a 43,1 mois en 2017 contre 43,4 en 2016. C’est tout de même toujours bien plus qu’en 2013 (39,3 ans).

4. Moins kilométré : il affiche en 2017 en moyenne 52 532 kilomètres contre 54 624 en 2016. En 2013, ce kilométrage moyen se limitait à 51 793

5. De plus en plus automatisé : en 2017, un quart des VO vendus par les pros aux particuliers étaient équipés d’une boîte auto. Une proportion de 23 % en 2017 et de 17 % en 2013.

6. Plus puissant : avec 118 ch en 2017, le VO moyen est toujours plus puissant (117 ch en 2017 et 114 ch en 2013).

7. Plus léger : sur la balance, le VO moyen affiche 1 303 kg contre 1 312 kg en 2016. Pour rappel, ce poids atteignait 1 334 kg en 2013.

8. Moins gourmand en carburant : en 2017, il fallait dépenser 4,8 l pour parcourir 100 km avec le VO moyen. Une consommation stable par rapport à 2016, mais en baisse comparé à 2013 (5,2 l).

9. Plus propre : il rejetait 119 g/km de CO2 en 2017 contre 122 g en 2016 et 134 g en 2013.

10. Mieux coté : la valeur résiduelle du véhicule moyen d’occasion progresse pour passer de 55,7 à 56 %. Elle s’était établie à 54 % en 2013.