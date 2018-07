Alcopa se recentre sur les enchères et le pricing VO

La cession des 40 % du capital du groupe Bernard à PGA Motors doit permettre à Alcopa de se développer en recentrant ses activités sur les enchères et l'occasion. En France, l’acquisition d’une sixième salle à Vitrolles (13) vient confirmer cette stratégie.

Troisième opérateur de ventes aux enchères sur le marché français, Alcopa a décidé de développer ses activités sur ce secteur. La signature d’un accord pour céder les 40 % du capital que la société détenait dans le groupe de distribution Bernard atteste de cette volonté. Cette cession à PGA Motors, filiale du groupe Emil Frey, reste soumise aux autorités de la concurrence européennes. Mais elle apportera à Alcopa les moyens de sa stratégie.

Devenir un spécialiste de la vente VO et de son pricing

Cette stratégie a été initiée en fin d'année dernière lorsqu'Alcopa Auction a créé son outil de pricing, intégré dans une nouvelle entité baptisée "Automotive Digital Solution" (ADS) et dirigée par Christophe Marié.

En France et en Europe, le groupe Alcopa a donc décidé de se développer grâce à une activité de pricing et de marketing digital, et accélère sur la cotation en Europe. "Nous allons également, grâce à ADS, accentuer nos offres en matière de business intelligence, tout comme la création de sites iInternet en marque blanche. Notre objectif est de professionaliser la démarche de la reprise VO, y compris avec une activité de coaching", avance Jean-François Maréchal, directeur général d'Alcopa Auction France.

Renforcer les ventes aux enchères physiques

En France, l’enchériste, qui marie les ventes physiques aux ventes digitales, vient de se porter acquéreur d’une nouvelle salle, Tabutin Méditerrannée Enchères, à Vitrolles (13), qui appartenait au réseau Five Auction. L'enseigne Alcopa est accrochée depuis le 2 juillet 2018. En France, l'opérateur dispose donc de six entités : Nancy, Beauvais, Tours, Rennes, Lyon et Vitrolles. En 2017, Alcopa Auction a enregistré un montant d'adjudication de 248 millions d'euros, en hausse de 28 %, et les ventes physiques pèsent encore 60 % de ce volume.

Toujours un pied dans la distribution

Visiblement, l'abandon de l'activité Retail n'est plus complètement à l'ordre du jour. En plus de la distribution automobile, Alcopa reste toujours importateur en Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne et Pologne de marques telles que Hyundai, Isuzu, Suzuki, SsangYong. L'activité moto reste également dans le giron d'Alcopa avec l'importation de motos et de pièces détachées en Europe.